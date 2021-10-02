النجمة التونسية أنس جابر تواصل التألق في ملاعب التنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

باتت نجمة التنس التونسية أنس جابر على بعد خطوات من تحقيق إنجاز جديد لها في ملاعب الكرة الصفراء بعد تأهلها لنصف نهائي بطولة شيكاغو.



وواصلت أنس جابر، المرشحة السادسة للقب والـ16 عالميا، تقدمها في بطولة شيكاغو ذات الـ500 نقطة، حيث تأهلت لنصف النهائي بعدما أطاحت بالأوكرانية إلينا سفيتولينا المرشحة الأولى للقب.

وتمكنت جابر من الفوز على سفيتولينا بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-2، في 88 دقيقة، لتثأر من هزيمتها أمامها خلال 3 مواجهات جمعتهما من قبل آخرها في بطولة دبي عام 2019.

وضربت النجمة التونسية موعدا في نصف النهائي مع الكازاخية إرينا ريباكينا المرشحة الخامسة للقب والمصنفة الـ17 عالميا، والتي تأهلت بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنشيتش المرشحة الثالثة للقب بسبب إصابة في الركبة اليمنى، حيث انسحبت وريباكينا متقدمة 6-4 و3-1.

ويعد هذا هو الانتصار الـ43 لجابر هذا العام، لتتعادل مع المصنفة الثانية عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أفضل نتائج تحققت هذا الموسم بمنافسات رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA).

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى في بطولة شيكاغو بين الإسبانية جاربيني موجوروزا، المرشحة الثانية للقب، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وكانت موجوروزا، المصنفة التاسعة عالميا، تأهلت بعد فوزها على اليابانية ماي هونتاما بنتيجة 6-3 و6-2، فيما أطاحت فوندروسوفا، المصنفة الـ41 عالميا، بالأمريكية دانييل كولينز بنتيجة 6-7 (4-7) و6-0 و7-6 (7-3).

يذكر أن جابر حققت العديد من الإنجازات في ملاعب التنس هذا العام بينها تأهلها لربع نهائي بطولة ويمبلدون كأول لاعب عربية تحقق هذا الإنجاز.