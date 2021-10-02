شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين العروض المقدمة لاستعارة لاعبيه الشباب قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة عروض مقدمة للاعبي الفريق الأحمر الشباب سواء العائدين من الإعارات أو المتواجدين مع الفريق الأول حاليا، من أجل حسم ملف اللاعبين في الوقت الحالي، لاسيما مع صعوبة حصولهم على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة، ولرغبة الجهاز الفني في إعارتهم من أجل الحصول على فرصة المشاركة وإعادة تقييمهم بعد نهاية الموسم المقبل.

ويتواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب في قائمة الأهلي مثل محمد فخري وعربي بدر وصالح نصر وزياد طارق ومعهم عدد من اللاعبين الشباب مثل أحمد أشرف وعبد الرحمن مانو ومحمد مغربي وحمدي ياسر وأحمد سيد غريب وغيرهم من اللاعبين المقيدين بقائمة الأهلي.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع إدارة التعاقدات مصير اللاعبين الشباب قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل وجود اتجاه قوي في الموافقة على خروج أيا من هؤلاء اللاعبين للإعارة إلى أندية الدوري الممتاز.