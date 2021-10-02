شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستأنف تدريباته بعد الإجازة استعدادا لمباراتي ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر تدريباته اليوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب ودية ليبيريا لمدة 24 ساعة، حيث يبدأ المنتخب الاستعداد لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وأبدى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، سعادته بأداء ونتيجة المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا باستاد برج العرب، قبل مواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا على حساب ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف.

وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة:" نعمل مع الظروف المتاحة لنا، اللاعبون تمرنوا معنا مرتين قبل مباراة ليبيريا ، وقدموا ما عليهم وأنا راض تماما عما قدموه".

تابع كيروش :" لم ألعب للفوز، ولكن لعبت لتحقيق بعض الأهداف المهمة وبالفعل استفدت كثيرا من المباراة، كما أننى لم أحدد طريقة لعب معينة ولكن طريقتى هى اللعب من أجل الفوز".

أضاف :" نركز الأن فى مباراة ليبيا المقبلة يوم الجمعة فى تصفيات كأس العالم، فهى حياة أو موت بالنسبة لنا، ومنتخب مصر فريق كبير يضم لاعبين مميزين ولا يحتاج المنتخب لثورة تصحيح كما يردد البعض".