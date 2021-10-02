شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى يهددان مكان محمد مجدى أفشة فى تشكيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مكان محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، مهددا فى تشكيل الفريق الرسمى بعد تراجع مستوى اللاعب فى مباراتى طلائع الجيش فى السوبر المحلى وإنبى فى كأس مصر.

وظهر محمد مجدى أفشة بعيدا عن مستواه على الرغم من صناعته لهدف الأهلى الوحيد فى مباراة إنبى والذى سجله صلاح محسن والذى قاد الفريق إلى دور الثمانية لمواجهة نادى بيراميدز.

ثنائى الأهلى

ويهدد ثنائى الأهلى أحمد عبد القادر والموزمبيقى لويس ميكسيونى بقاء أفشة فى التشكيل الأساسى، بعدما ظهرا بشكل جيد خلال الدقائق التى لعبها الثنائى، خاصة أحمد عبد القادر الذى قدم حلولا كثيرة للاعبين داخل أرض الملعب أمام إنبى، فى الوقت الذى ظهر فيه ميكسيونى واثقا من إمكانياته وقام بإضافة ميزة جديدة لفريق الأهلى وهى قدرته الكبيرة على المراوغة بعدما قام بـ6 مراوغات ناجحة ولم يفشل فى أى مراوغة، بالإضافة إلى ظهوره الدائم لجميع اللاعبين.

وفى سياق آخر، طمأن مسئولو النادى الأهلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بشأن الأنباء التى ترددت مؤخراً حول تفكير إدارة النادى فى الاستغناء عنه قبل مطلع الموسم الجديد.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو الأهلى تحدثوا مع موسيمانى بشأن مصيره مع الفريق وأكدوا له إنه مُستمر مع الأهلى ولا توجد نية للاستغناء عنه إطلاقاً، وشددوا له على أن ما تردد بشان تفاوضهم مع مدرب أجنبى أخر لخلافته غير صحيح على الإطلاق.