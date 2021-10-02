شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يعود إلى القاهرة اليوم ويخضع لكشف طبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، السبت، الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، إلى القاهرة، من أجل تحديد موقفه الأخير مع الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، وتعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب.

ويصل الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة اليوم، السبت، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.