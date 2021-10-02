شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يعود إلى القاهرة اليوم ويخضع لكشف طبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، السبت، الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، إلى القاهرة، من أجل تحديد موقفه الأخير مع الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، وتعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب.
ويصل الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة اليوم، السبت، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.
وينتظر الزمالك تحديد موقفه الأخير من عقوبة إيقاف القيد لفترتين، حيث سيتم وضع اللاعب على قائمة الانتظار فى حالة حل تلك الأزمة، أو الابقاء عليه فى حالة استمرار العقوبة.
رزاق سيسيه والذى بدأ مسيرته الكروية في الدورى المصرى بنادى أسوان موسم 2016/2017، شارك خلاله مع زهرة الجنوب سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين.
لفت الإيفوارى أنظار نادى الزمالك لينتقل إلى القلعة البيضاء في الموسم التالى 2017/2018، لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة حيث شارك في 6 مباريات فقط صنع خلالهم هدفاً واحداً.
وفى ذات الموسم رحل سيسية إلى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة ليبدأ رحلة استعادة الذات مع زعيم الثغر، وبلغ إجمالي مشاركات الإيفوارى مع الاتحاد 104 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.
رزاق سيسية يبلغ من العمر 22 عاماً حيث أنه من مواليد 1998، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.