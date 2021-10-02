شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرفض التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.

ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لتدعيم صفوف الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

وبدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فى التنقيب عن بعض اللاعبين الفلسطينين المميزين للتعاقد مع أى منهم لدعم صفوف الدراويش، لاستغلال لائحة اتحاد الكرة التى تنص على معاملة اللاعب الفلسطينى كلاعب مصرى، ولجأ طلعت يوسف المدير الفنى للإسماعيلى للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من فلسطين، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.