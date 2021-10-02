شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة العالم للمصارعة بالنرويج بمشاركة المنتخب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للمصارعة للكبار والتى تقام بالنرويج فى الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجارى.

ويشارك فى البطولة ثلاثى المنتخب سمر حمزة ومصطفى حسن ويوسف حميدة.

وتعد بطولة العالم بالنرويج هى الأولى لسمر حمزة بعد عودتها عن قرار الاعتزال الذى اتخذته فور المشاركة في أولمبياد طوكيو 2010.

قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، نقل منافسات بطولة العرب للمنتخبات و كذلك دورة إبراهيم مصطفى المقرر اقامتها خلال نوفمبر القادم ، من الإسماعيلية إلى شرم الشيخ.

وجاء قرار نقلها لتنشيط السياحة وربطها بالرياضة ،فى ظل إقامة البطولات فى مختلف المحافظات، حيث أقيمت النسخ الماضية من البطولة فى الاسماعيلية.