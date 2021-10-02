شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية اليوم بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قرر معين الشعباني المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية، اليوم السبت، لمدة يوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر 0/5، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وفاز فريق المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثية نظيفة ، حيث تقدم أوستين أموتو بالهدف الأول في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية جميلة من المتألق محمد عنتر ليقابلها أموتو بهدوء على يسار الحارس محرزًا الهدف الأول لفريقه، فيما أضاف إسلام عطية الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 28 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس ،بينما ترجم محمد عنتر مجهوده الوافر خلال الشوط الأول باحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 40 من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب نفسه لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشئ.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني دفع معين الشعباني بتشكيل مغاير تمامًا لتشكيل الشوط الأول مع الدفع بعدد من اللاعبين في مراكز جديدة مثل أسامة الجزار الذي شغل مركز الظهير الأيمن وكذلك زياد فرج الذي شغل مركز الظهير الأيسر ومصطفى سلطان الذي لعب في مركز لاعب خط الوسط المدافع ، وشهد هذا الشوط احراز المصري للهدف الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء سددها بنجاح محمد بلح بعد أن تسبب فيها زياد فرج الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يتعرض للعرقلة ، فيما أضاف حسين رجب الهدف الخامس في الدقيقة 89 من جملة تكتيكية بدأها اللاعب نفسه والذي مرر كرة بينية لزميله أحمد الشيخ الذي أعادها عرضية جميلة إلى حسين رجب المنطق من الخلف ليسددها قوية تسكن الزاوية البعيدة للحارس ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ودفع الشعباني خلال الشوط الأول بتشكيل مكون من : أحمد مسعود لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عمرو موسى ، أحمد شوشة ، أحمد شديد لخط الظهر، فريد شوقي ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي إسلام عطية ، حسن علي ، محمد عنتر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.

فيما دفع معين الشعباني اعتبارًا من الدقيقة الخامسة عشر للشوط الثاني، بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، أسامة الجزار ، إسلام صلاح، إسلام جمال ، زياد فرج لخط الظهر، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، إلياس الجلاصي ، حسين رجب لخط الوسط ، محمد جريندو ، محمد بلح لخط الهجوم.