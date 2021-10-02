شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقر على خوض 3 وديات فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على خوض 3 مباريات ودية على الأقل في معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة الإسكندرية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 14 يوماً قبل العودة إلى القاهرة لخوض المرحلة الأخيرة من الاعداد قبل بداية الموسم الجديد.

وكان المقاولون قد اتفق مع الإسماعيلى على خوض لقاء ودى في السادس من أكتوبر الجارى، حيث دخل الفريقان في معسكر بالإسكندرية استعداداً للدورى القادم.

وأبدى محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، موافقته على إقامة الدورى المصرى للموسم المقبل من دور واحد، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضيق الوقت فإنه يدعم التصور الثالث لرابطة الأندية لبطولة الدورى، وهذا سيفيد الأندية ويمنع حالة الإرهاق التى تصيب لاعبي الفرق بسبب تلاحم المواسم.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.

وقال المشرف العام على فريق المقاولون العرب فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون سبورت 2، أنه مع إقامة كأس الرابطة خلال فترة التوقف أثناء مشاركة المنتخب فى بطولة أمم الأفريقية ، خاصة أنها تحقق مكاسب للفرق .

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.