شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز محمد محمود ببرنامج بدنى فى الأهلى خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الاهلى من معاونيه وضع برنامج بدني خاص لمحمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر، من أجل رفع كفاءة اللاعب البدنية، بعدما ظهر تأثر اللاعب سلبا بطولة فترة غيابه عن الملاعب لمدة عامين بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وحاجة اللاعب لإجراء تدريبات إضافية من أجل استعادة فورمة المباريات المفقودة.

ويحاول موسيماني وجهازه المعاون تجهيز محمد محمود والوصول به إلى أعلى فورمة بدنية وخضوعه لبرنامج بدني خاص، يخوض من خلاله فقرات بدنية إضافية للارتقاء بفورمة اللاعب، بعدما أظهرت ودية فريق الغابة الأخيرة تراجع المردود البدني للاعب وتأثره سلبا بابتعاده عن الملاعب فترة طويلة.