شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز محمد محمود ببرنامج بدنى فى الأهلى خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الاهلى من معاونيه وضع برنامج بدني خاص لمحمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر، من أجل رفع كفاءة اللاعب البدنية، بعدما ظهر تأثر اللاعب سلبا بطولة فترة غيابه عن الملاعب لمدة عامين بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وحاجة اللاعب لإجراء تدريبات إضافية من أجل استعادة فورمة المباريات المفقودة.
ويحاول موسيماني وجهازه المعاون تجهيز محمد محمود والوصول به إلى أعلى فورمة بدنية وخضوعه لبرنامج بدني خاص، يخوض من خلاله فقرات بدنية إضافية للارتقاء بفورمة اللاعب، بعدما أظهرت ودية فريق الغابة الأخيرة تراجع المردود البدني للاعب وتأثره سلبا بابتعاده عن الملاعب فترة طويلة.
وخطف محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الأنظار فى مباراة فريقه الودية مع بتروجت والتى أقيمت باستاد مختار التتش وانتهت بالتعادل السلبى، بعدما شهدت مشاركة اللاعب فى الشوط الثانى بعد غياب طويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة، وظهر محمد محمود بشكل متميز، وتحصل على ركلة جزاء أهدرها زميله أحمد عبد القادر، وشهدت المباراة أول ظهور لمحمد محمود، مرتديا شارة قيادة الأهلى لأول مرة فى تاريخه.
مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هى عمر علاقة محمد محمود بالأهلى والباقى كله إصابات، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الإصابة التى ظلت 279 يوما حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى، وتُوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب.