شكرا لقرائتكم خبر عن اللى باعنا خسر دلعنا.. أول رد من أفشة بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، على التعليق بعد استبعاده مع النجم محمد شريف لاعب الأهلي، من قائمة منتخب مصر بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مضيفا أغنية النجم اللبنانى راغب علامة "اللى باعنا خسر دلعنا".



أفشة وشريف

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم استعدادا للقاء المنتخب الليبى ضمن تصفيات كأس العالم، وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازى وباهر المحمدى ، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.