شكرا لقرائتكم خبر عن أندية البطولة العربية للسلة تحصل على راحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل اليوم فريق البطولة العربية لكرة السلة للأندية والتى تقام بالإسكندرية، على راحة من المنافسات اليوم، على أن يتم استئناف المباريات غدا الأحد.

ويشارك فى البطولة أندية كل من الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر ، بالإضافة إلي فريقى الاهلى والاتحاد السكندري من مصر .

واعتذر فرق كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني عن التواجد والمشاركة فى البطولة.