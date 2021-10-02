شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن جدول مبارياته الودية استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش الاتفاق على إقامة خمسة مباريات ودية تبدأ بمواجهة غزل المحلة الثلاثاء المقبل ثم بيراميدز الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه ثم تختتم الوديات بمواجهة انبى فى 18 أكتوبر وتقام جميع الوديات فى الخامسة عصراً على ستاد جهاز الرياضة ، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى لاسيما بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى .

على صعيد مختلف، أكد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن الدورى له شكل واحد فقط من دورين، والاقتراحات الأخرى غير مفيدة للفرق، والدورى من الدورين يكفل الحقوق لكل فريق، بينما المقترحات الأخرى قد لا يتحقق فيها العدالة لعدد من الفرق .

ووافق مدير الكرة بطلائع الجيش،على اقتراح إقامة كأس الرابطة، مؤكدا أنه مفيد للفرق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وأضاف المهدي، أنه يتمنى من رابطة الأندية أن تعمل على تنظيم دوري منتظم ويحقق عدالة حتى يظهر بشكل قوى.

وعن انضمام 3 لاعبين من الطلائع للمنتخب، قال المهدى إنه دليل على قوة الفريق وامتلاكه عناصر مميزة، وخلال الفترة المقبلة نعمل على تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عال.

في نفس الشأن، يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد مرفوض لأنه دورى ضعيف للغاية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "شاركت فى دورى المجموعتين كلاعب ومدرب، وكنت مديرا فنيا لحرس الحدود، وأثبتت التجربة أنه دورى ضعيف وفاشل ومفيهوش أى عدالة ولن يفرز بطلا واقعياً للمسابقة، ولا هابطين شرعيين للقسم الثانى".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "دورى المجموعتين لا يتمتع بالعدالة التى هى أساس التنافس فى المسابقات لذا أرفض بشدة فكرة عودته من جديد مهما كانت المغريات".