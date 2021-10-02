شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أمير توفيق "مهندس الصفقات الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر بعيد ميلاد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء الـ35 كونه من مواليد الثاني من أكتوبر لعام 1985، وحارس مرمى الفريق الأحمر السابق.

ونشرت صفحة الأهلي صورة أمير توفيق مصحوبة بتعليق: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير توفيق حارس مرمى فريقنا الأسبق ومدير تعاقدات النادي.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".





ولعب أمير توفيق لعدة أندية في مسيرته الكروية أبرزها الأهلي ووادي دجلة قبل أن يعتزل الكرة ويتجه للعمل الإداري وتخصص في مجال التسويق الرياضي ويتولى أحد أهم المناصب داخل بيته بالقلعة الحمراء.

ويعد أمير توفيق من أنجح الشخصيات التي تولت منصب مدير التعاقدات بالأهلي ونجح في إبرام العديد من الصفقات المهمة للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة وباتت الجماهير الحمراء تلقبه بمهندس الصفقات الجديد وهو اللقب الذي كان يحتكره عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق في السنوات الماضية.

ومن أبرز الصفقات التي أبرمها أمير توفيق للأهلي كلا من اليو ديانج وبدر بانون وبيرسي تاو الذي أقنعه بترك الدوري الإنجليزي واللعب في مصر ولويس ميكيسوني ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا واليو بادجي ووالتر بواليا.

كما نجح أمير توفيق في إقناع رمضان صبحي بقطع رحلة الاحتراف واللعب في مصر من بوابة الأهلي قبل أن يرحل الأخير إلى بيراميدز وتبقى جملته الشهيرة التي نقلها إلى لاعب بيراميدز الحالي بعد إبلاغه بامتلاكه عرضا من النادي السماوي قائلا: "قدامك ساعة وترد عليا"، وهي الجملة التي أصبحت "تريند" فيما بعد وتناقلتها جماهير الأهلي بكثافة.