شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشامى رئيسًا لنادى بلدية المحلة وإبراهيم السكرى نائبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز المحاسب مصطفى الشامى بمقعد رئيس مجلس الإدارة، متفوقاً على منافسه المحاسب مصطفى السمولى رئيس النادى السابق، وفوز إبراهيم السكرى بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفوز عمرو البنا بمقعد أمين الصندوق.

كما فاز بمقاعد الأعضاء فوق السن كل من علاء الطحان ومحمد عوض وأحمد طه عفيفى ومحمد فريد ومحمود عبد القادر موسى، وفاز بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة تحت السن كل من حسام حسن وشريف كنان.

وعقب إعلان النتيجة احتفل مجلس الإدارة الجديد وأنصارهم بالفوز داخل النادى وتبادل أعضاء الجمعية العمومية التهنئة مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد.