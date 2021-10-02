شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يشهد هذا الدور مشاركة اللاعبين الكبار والمتصدرين فى التصنيف العالمى وفى مقدمتهم، على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال ونور الشربينى المصنفة الأولى للسيدات، ومن المقرر أن تستمر منافسات الدور التمهيدى حتى الساعات الأولى من صباح غداً الأحد.

ويمثل مصر في البطولة بمنافسات الرجل كل من: كريم الحمامى، يوسف سليمان، على فرج، مازن هشام، عمر مسعد، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، محمد أبو الغار، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، محمد الشوربجى.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: سنا إبراهيم، منة ناصر، ندى عباس، منة حامد، زينة مقوي، جنا شيحا، فريدة محمد، ميار هانى، نوران جوهر، سلمى هانى، هاني الحمامى، روان العربى، نادين شاهين، نور الشربينى.

ويعتبر ثنائى وادى دجلة، على فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، هما أبطال النسخة الأخيرة من البطولة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، واحدة من أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش وتؤثر بشكل كبير في ترتيب اللاعبين بالتصنيف العالمى.