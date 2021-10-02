شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الفتاح: لا أعلم كيف بدأت مسابقة كأس مصر بدون تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، من إقامة مباريات كأس مصر بدون تطبيق تقنية الـ"var"، مؤكدا أنه سيطالب بتطبيق الفيديو في مباراتي قبل نهائي ونهائي بطولة كأس مصر.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أنه سيسعى جاهدا خلال الفترة القادمة على تطوير مستوى التحكيم حتى لا يضطر إلى اللجوء كثيرا لتقنية الفيديو خلال المباريات.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أنه سيحاول عقد دورات للحكام عن كيفية تطبيق تقنية الفيديو لتطوير مستواهم خلال الفترة المقبلة، مواصلا: "إذا تألق أي حكم مصرى في بطولة أمم أفريقيا المقبلة قد يتواجد في قائمة الحكام المتواجدة في كأس العالم 2022 بقطر".

من ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.