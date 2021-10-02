شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: كيروش مطالب بتبرير قرار استبعاد أفشة وشريف ومصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة بضرورة تبرير قراره باستبعاد الثلاث لاعبين محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحى.

وأضاف يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" إن كيروش صاحب الحق الأصيل فى قرار استبعاد أو ضم أى لاعب لقائمة المنتخب، إلا أنه مطالب بتبرير قرار استبعاد الثلاثة لاعبين تحديدًا لكونهم الأفضل فى الدورى فى الموسم المنقضى ويعدون من أهم اللاعبين فى صفوف المنتخب.

وتوقع طارق يحيى أن يكون قرار كيروش باستبعاد أفشة وشريف ومصطفى جاء بسبب رغبة المدرب فى الاعتماد أكثر على اللاعبين المحترفين، ومن ناحية أخرى الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات بدليل ضم أحمد فتحى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.