شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم الترشح فى انتخابات نادى الزمالك المقبلة بعمومية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الاسترشادية التي سيتم إجراء انتخابات نادى الزمالك وفقا لها، رسوم الترشح فى الانتخابات المقبلة التى سيتم إجراؤها يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت، ولمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا بداية من العاشرة من صباح غد السبت فى مقر النادى بجامعة الدول العربية.

يتقدم المرشح، أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسـم المـدير التنفيـذ للنادى مرافقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي مع سداد رسوم الترشح التي لا ترد.

وتعد رسوم الترشح فى انتخابات نادى الزمالك وفقا للائحة الاسترشادية عبارة عن 5 آلاف جنيه للمناصب الثلاثة الكبرى "الرئيس، النائب، أمين الصندق"، ومعهم الأعضاء فوق السن بينما سيدفع الأعضاء تحت السن قيمة 2500 جنيه مصرى رسوما للترشح لا ترد.

ويتكون مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، من 12 عضوا، حيث سيتم فتح باب الترشح بداية من غد، السبت، لمدة 7 أيام متتالية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب المحدد له يوم 19 نوفمبر المقبل.

وتقام انتخابات نادى الزمالك وفقا للائحة الإسترشادية التى تنص على أن مجلس الزمالك الجديد سيتكون من: "رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء مـن الشباب".