شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة كوامي بونسو ويشارك فى تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كوامي بونسو لاعب خط وسط فريق سيراميكا في تدريبات الفريق مساء الجمعة، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق، عقب معسكر شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أشعة الرنين التى أجراها كوامي بونسو أثبتت سلامته، وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض لاعب وسط سيراميكا لخلع في الكتف بإحدى تدريبات الفريق أثناء المعسكر المغلق، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التى أجراها اللاعب سلامته من أي مضاعفات في الكتف، وشارك في التدريب بشكل طبيعي.