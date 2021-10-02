شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة كوامي بونسو ويشارك فى تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك كوامي بونسو لاعب خط وسط فريق سيراميكا في تدريبات الفريق مساء الجمعة، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق، عقب معسكر شرم الشيخ.
وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أشعة الرنين التى أجراها كوامي بونسو أثبتت سلامته، وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية.
وتعرض لاعب وسط سيراميكا لخلع في الكتف بإحدى تدريبات الفريق أثناء المعسكر المغلق، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التى أجراها اللاعب سلامته من أي مضاعفات في الكتف، وشارك في التدريب بشكل طبيعي.
ومن ناحية أخرى أكد معتز البطاوى، المشرف على سيراميكا، أن النادى يخطط لضم صفقة أو اثنتين قبل نهاية الميركاتو الصيفى بعد ضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى، وقال البطاوى: "قمنا بضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى ونتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق الفترة المقبلة، وحددنا احتياجاتنا مع هيثم شعبان مدرب الفريق وحالياً فى معسكر مغلق بشرم الشيخ وهناك تركيز كبير جداً من اللاعبين.
وأضاف البطاوى، قد يكون هناك صفقة أو اثنتين فى الفترة المقبلة، ونضع أيدينا على احتياجاتنا فقط دون النظر إلى عدد الصفقات، خاصة أن لدينا قواما محترما وأسماء كبيرة من اللاعبين من الموسم الماضى.
وأكد المشرف على الكرة أنه آن الأوان أن ننافس مع الأندية الستة الكبار، خضنا التجربة الأولى بالموسم الماضى، ومسألة ضغط المباريات سيكون على جميع الفرق ونتمنى التوفيق لكل المنظومة بما فيها اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى إدارة الدورى العام.
يذكر أن إدارة نادى سيراميكا أبرمت 3 صفقات فى الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادى هويدى إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادى سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادى هويدى إف سى.