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عبدالفتاح: سأطالب بتطبيق الـ VAR بداية من قبل نهائي كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيطالب بتطبيق تقنية الـ VAR في مباراتي قبل نهائي ونهائي كأس مصر.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" لا أعلم كيف بدأت مسابقة كأس مصر بدون تقنية الفيديو، لكن سأطالب اتحاد الكرة بتواجد الـ VAR بداية من الدور قبل النهائي للمسابقة".

وأضاف:" سنعمل على تطوير مستوى الحكام في مصر حتى لا نضطر إلى اللجوء كثيرا لتقنية الفيديو خلال المباريات".

وتابع:" ترطني علاقة جيدة بلجنة المسابقات وسنحاول عقد دورات للحكام عن كيفية تطبيق تقنية الفيديو لتطوير مستواهم خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته:" إذا تألق أي حكم مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة قد يتواجد في قائمة الحكام المتواجدة في كأس العالم 2022 بقطر".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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