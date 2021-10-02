الدحيل يكشف.. هل توجد مفاوضات مع معلول وبنشرقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الدحيل القطري، موقفه من رحيل فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

مدرب الدحيل قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"أنا سعيد بأداء ساسي".

وأضاف :"إعارة ساسي؟ لا لن نعيره لأي فريق، القائمة أغلقت وفترة الانتقالات أغلقت أيضًا، سنعتمد على هذا الفريق في الفترة المقبلة سواء في بطولتي الدوري أو دوري أبطال أسيا".

وعن موقف نادي الدحيل في التعاقد مع الثنائي علي معلول أو أشرف بنشرقي، رد :"عدم استقرار بعض الأندية تعود أحيانًا لعدم صحة الأخبار".

وتابع :"هذه الأخبار غير صحيحة، حتى الآن سنعتمد على هذه القائمة، لدي 22 لاعبًا في القائمة ومن المستحيل خروج أي لاعب، ومن الصعب التفريط فيهم".

وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

في المقابل، ارتبط الثنائي علي معلول لاعب الأهلي وأشرف بنشرقي لاعب الزمالك بالانتقال للدحيل في ظل نهاية عقودهما في الصيف المقبل.