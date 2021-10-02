بالفيديو.. متعب يرد على انتقادات اختياره نائبًا لرئيس رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكر عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، الانتقادات التي طالته عقب اختياره لمنصبه في رابطة الأندية.

وقال متعب، خلال لقاء بفضائية "أون تايم سبورت"، مساء اليوم الجمعة:"لا أريد الحديث عن الأمر؛ فلو رددت عليهم سـ (أنزل لمستواهم) وهذا مايريدونه، الخبرات التي يتحدثون عنها مثلها مثل الامتحانات فيوجد طالب تشرح له الدرس يفهمه وآخر تظل سنة تشرح له ويظل غبيًا الخبرات هكذا ممكن لاعب يستفيد في يوم وآخر يظل سنة أو اثنتين أو عشر سنوات ولا يفهم".

وتابع نائب رئيس رابطة الأندية:"لو بعد كل هذه السنوات لعماد متعب مع الأهلي ومنتخب مصر ليس لديه الخبرة في التحدث خلال اجتماع عما يُريح اللاعبين وما الأفضلية للدوري المصري تكون هذه المشكلة معي 3 اسماء لديهم خبرات كبيرة جدًا جدًا في الرابطة وهم: عامر حسين، الواء ثروت سويلم واللواء صفي بجانب الاسماء الأخرى التي ليس له أي توجهات وتريد مصلحة الكرة المصرية".

وأتم متعب تصريحاته بقوله:"أنا مرشح من النادي الأهلي لرابطة الأندية، وفي رابطة الأندية نرى مصلحة الأندية، الشيء الأهم هو أننا لو ظللنا نقول الخبرات إذن نأتي بالذين أدارو اتحاد الكرة منذ 20 سنة لأنهم يمتلكون الخبرات الأكثر.. بخبرات الكرة التي لديّ أتعامل مع خبرات في مجال الإدارة واتعلم منهم هكذا تأتي الخبرات وليس بالجلوس في المنزل".