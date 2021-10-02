حجازي: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والفوز بالديربي قبل فترة التوقف أمر جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكد أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أن الفوز بمواجهة الديربي أمام الأهلي قبل بداية فترة التوقف الدولي أمر جيد.

وسجل حجازي هدفا في فوز اتحاد جدة بموقعة الديربي أمام الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحات بعد المباراة، إن تحقيق الفوز أمام الأهلي في الديربي أمر مهم، بعدما تعرض الفريق الفريق للتعادل في المواجهة السابقة وخسارة نقطتين.

وأضاف، أن الأداء تحسن في شوط الثاني للمباراة، بعدما كان هناك أفضلية لفريق الأهلي في الشوط الأول.

وأوضح، أن لاعبو الاتحاد تحدثوا بين شوطي المباراة وتعرفوا على على نقاط القوة لديهم، ليدخلوا إلى الشوط الثاني ويترجموا ذلك لتحقيق الفوز".

واختتم حجازي تصريحاته: " الفريق كان يحتاج للفوز قبل فترة التوقف لأن أي نتيجة سلبية كانت ستؤثر على الفريق، والاتحاد يخوض كل لقاء على حدى لتحقيق هدفه في النهاية".