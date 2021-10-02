سجل الابطال | الفائزون بلقب الدوري القطري عبر التاريخ

يرجع تأسيس بطولة الدوري القطري (دوري نجوم قطر) الى عام 1963، والذي يعتبر أعلى دوري محترفين في قطر ويليه دوري الدرجة الثانية القطري، وفي هذا السياق يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات الفائزون بلقب البطولة عبر التاريخ.

يعد نادي السد والملقب بالزعيم البطل القياسي لبطولة الدوري القطري حيث تُوج باللقب 15 مرة، وكان وصيفاً في 4 نسخ، كما يعدّ أنجح الأندية القطرية على الإطلاق، حيث يتزعّم جميع البطولات.

ويتشارك المركز الثاني في حصد بطولة دوري نجوم قطر كلاً من قطر والريان برصيد 8 ألقاب لكل فريق، ثم يأتي في المرتبة الثالثة فريقي الغرافة والعربي برصيد 7 ألقاب.

ويأتي نادي الدحيل في المرتبة السادسة كأكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري القطري برصيد 6 ألقاء، يليه المعارف برصيد 3 ألقاء، وقي المرتبة الثامنة الوكرة بلقبين.

ويضم دوري نجوم قطر المعروف سابقا باسم دوري قطر 12 فريق، ويضم القسم الثاني ثمانية عشر فريق، وتشارك الأندية الأربعة الأولى بنهاية بطولة الدوري في كأس قطر الذي تأسس في موسم 1994-1995.

تم الإعلان يوم 15 أبريل 2009 أنه لن يتم هبوط أي نادي من دوري الدرجة الأولى في الدوري القطري بسبب أسباب التوسع، ومع ذلك تم نشر الإعلان قبل نهاية بطولة الدوري بجولة واحدة، وفي ذلك العام توسع الدوري الأعلى إلى اثني عشر نادي ليصل العدد الإجمالي للأندية في الدرجة الأولى إلى أربعة عشر قبل أن يتم تقليصه إلى اثني عشر نادي في 2017.

كان أول موسم غير رسمي لدوري نجوم قطر عام 1963/64 أي بعد 3 سنوات من تشكيل الاتحاد القطري لكرة القدم، وتم إنشاء قسم ثانٍ أيضا خلال هذه الفترة ولسنوات عديدة لم يكن هناك نظام ترقية أو هبوط، وفي عام 1972-73 تم لعب أول موسم رسمي لدوري قطر وفاز حينها فريق “الاستقلال” المعروف الآن باسم “قطر” بالبطولة الأولى.

أندية دوري نجوم قطر

تم حل نادي المعارف الذي يمثل وزارة التربية والتعليم والذي كان يتألف بالكامل من الأجانب في الفترة بين 1966-67 بقرار من مجلس إدارة النادي وتوزيع لاعبيه على الأندية الأخرى.

وفي عام 1971-72 تم دمج أكثر من فريق في قطر، حيث أندمج الوحدة والتحرير في العربي، والأهلي والنجحة في الأهلي،

والعروبة والنسور في الاستقلال الذي تم تغيير اسمه إلى قطر في عام 1981.

وتم تغيير اسم القادسية إلى السيلية في عام 2003، كما تم تغيير أسم أكثر من نادي في عام 2004، (الاتحاد إلى الغرافة، والهلال إلى الخريطيات، والتضامن إلى أم صلال، والاتفاق إلى المرخية، والشعلة إلى مسيمير، والنصر إلى الشحانية، والشباب إلى معيذر)، واستحوذ لخويا على نادي الجيش وتغير إسمه إلى الدحيل في عام 2017.

قائمة الأندية الفائزة بالدوري القطري عبر التاريخ

موسم 1963-64 – البطل (المعارف)

موسم 1964-65 – البطل (المعارف)

موسم 1965-66 – البطل (المعارف)

موسم 1966-67 – البطل (العروبة)

موسم 1967-68 – البطل (العروبة)

موسم 1968-69 – البطل (العروبة)

موسم 1969-70 – البطل (العروبة)

موسم 1970-71 – البطل (العروبة)

موسم 1971-72 – البطل (السد)

موسم 1972-73 – البطل (الاستقلال)

موسم 1973-74 – البطل (السد)

موسم 1974-75 – البطل (لم تقم)

موسم 1975-76 – البطل (الريان)

موسم 1976-77 – البطل (الاستقلال)

موسم 1977-78 – البطل (الريان)

موسم 1978-79 – البطل (السد)

موسم 1979-80 – البطل (السد)

موسم 1980-81 – البطل (السد)

موسم 1981-82 – البطل (الريان)

موسم 1982-83 – البطل (العربي)

موسم 1983-84 – البطل (الريان)

موسم 1984-85 – البطل (العربي)

موسم 1985-86 – البطل (الريان)

موسم 1986-87 – البطل (السد)

موسم 1987-88 – البطل (السد)

موسم 1988-89 – البطل (السد)

موسم 1989-90 – البطل (الريان)

موسم 1990-91 – البطل (العربي)

موسم 1991-92 – البطل (الغرافة)

موسم 1992-93 – البطل (العربي)

موسم 1993-94 – البطل (العربي)

موسم 1994-95 – البطل (الريان)

موسم 1995-96 – البطل (العربي)

موسم 1996-97 – البطل (العربي)

موسم 1997-98 – البطل (الغرافة)

موسم 1998-99 – البطل (الوكرة)

موسم 1999-00 – البطل (السد)

موسم 2000-01 – البطل (الوكرة)

موسم 2001-02 – البطل (الغرافة)

موسم 2002-03 – البطل (نادي قطر)

موسم 2003-04 – البطل (السد)

موسم 2004-05 – البطل (الغرافة)

موسم 2005-06 – البطل (السد)

موسم 2006-07 – البطل (السد)

موسم 2007-08 – البطل (الغرافة)

موسم 2008-09 – البطل (الغرافة)

موسم 2009-10 – البطل (الغرافة)

موسم 2010-11 – البطل (لخويا)

موسم 2011-12 – البطل (لخويا)

موسم 2012-13 – البطل (السد)

موسم 2013-14 – البطل (لخويا)

موسم 2014-15 – البطل (لخويا)

موسم 2015-16 – البطل (الريان)

موسم 2016-17 – البطل (لخويا)

موسم 2017-18 – البطل (الدحيل)

موسم 2018-19 – البطل (السد)

موسم 2019-20 – البطل (الدحيل)

موسم 2020-21 – البطل (السد)

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