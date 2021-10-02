جدول ترتيب الدوري الاردني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 19 «الفيصلي يحفظ آمال الوحدات!»

تعرف على جدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين، بعد نتائج مباريات اليوم 1-10-2021 في الجولة 19، والتي شهدت عودة الفيصلي إلى سكة الانتصارات، في حين واصل الوحدات مسلسل إهدار النقاط السهلة.

والتقى نادي الوحدات مع فريق الحسين إربد في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ووقع في فخ التعادل السلبي ليفوت فرصة الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الاردني ولو بشكل مؤقت على حساب الرمثا.

ولكن الفيصلي حفظ آمال غريمه الوحدات في المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير، بعدما فاز على متصدر جدول الترتيب الرمثا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

وبتلك النتائج، بقي فريق الرمثا في صدارة ترتيب الدوري الاردني برصيد 40 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع ملاحقه الوحدات الذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط، ويتبقى لكل فريق 3 مباريات.

وتعادل الجزيرة مع نادي شباب الاردن في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني، بختام مباريات اليوم في الجولة 19 بدوري المحترفين الاردني.

جدول ترتيب الدوري الاردني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 19

1- الرمثا – 40 نقطة – لعب 19

2- الوحدات – 40 نقطة – لعب 19

3- السلط – 36 نقطة – لعب 19

4- الفيصلي – 33 نقطة – لعب 19

5- شباب الاردن – 27 نقطة – لعب 19

6- الجزيرة – 26 نقطة – لعب 19

7- الحسين – 26 نقطة – لعب 19

8- شباب العقبة – 22 نقطة – لعب 19

9- سحاب – 20 نقطة – لعب 19

10- الجليل – 20 نقطة – لعب 19

11- معان 17 نقطة – لعب 19

12- البقعة – نقطة واحدة – لعب 19