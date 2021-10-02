جمهور الاهلي يُكبد أحمد الطيب خصم مالي ضخم من إدارة قناة الكأس

تعرض المعلق المصري أحمد الطيب لخصم مالي مثير للجدل من جانب مسؤولي قناة الكأس القطرية، حسب ما علمت مصادر الخليج 365، بعد مُقاطعة جمهور النادي الاهلي المصري للقناة بسببه خلال مباريات كأس العالم للأندية 2020 التي استضافتها الدوحة مطلع هذا العام.

ودرست إدارة قناة الكأس خلال الأشهر الماضية أسباب عزوف الجمهور المصري عن متابعة القناة، وكان من ضمن الاسباب منح المعلق أحمد الطيب مهمة التعليق على مباريات الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2020 عقب استبعاده من جدول المعلقين في قنوات بين سبورت.

وأكد مصدر مسؤول في قناة الكأس لـ الخليج 365، تعرض احمد الطيب لخصم مالي بلغ 10 آلاف دولار أمريكي من إجمالي راتبه الشهري.

وأوضح نفس المصدر بقوله لموقع الخليج 365 «القناة راجعت أرقامها على مدار الشهور الماضية وقررت أن يكون الخصم المالي المُوقع على المعلق المصري أحمد الطيب، وقدره 40 ألف ريال قطري (ما يعادل 10.9 آلاف دولار أمريكي)، خصم دائم وليس لمُجرد شهر أو شهرين».

وكشف مصدر الخليج 365 عن استخدام واستغلال أحمد الطيب (60 عامًا) الدائم لصديقه «طارق النعمة» في الحصول على المباريات المؤثرة (ليفربول ومصر والاهلي والزمالك)، بفضل علاقات النعمة الواسعة وتأثيره على صناعة القرار في وسائل الإعلام المحلية.

وحاول احمد الطيب تجنب التعرض لخصومات مالية منذ شهر أبريل الماضي، إلا أن استفزازه لجمهور الاهلي أثناء المباريات التي تحصل عليها في قناتي الكأس وبين سبورت القطريتين، أفسد جميع محاولاته ومحاولات صديقه المُقرب «طارق النعمة» الذي بدأ التخلي عنه فيما يخص مساعدته على تعليق مباريات منتخب مصر والاهلي والزمالك في البطولات الأفريقية، أو في الحصول على فرصة إضافية لمواصلة العمل في قطر إلى ما بعد سن الـ 60.