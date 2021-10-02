جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7 «الاتحاد يتربع على الصدارة»

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7، والتي شهدت فوز الاتحاد على الاهلي بنتيجة (2-0) في ديربي جدة على استاد عبدالله الفيصل، وتربعه على الصدارة.

وحسم ثنائي قلب الدفاع الفوز لصالح الاتحاد في الشوط الثاني، حيث سجل حمدان الشمراني الهدف الأول في الدقيقة (50)، وأضاف أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة (79).

وبهذ الانتصار الثمين، حقق الاتحاد أفضل حصيلة له بعد 7 جولات في الدوري السعودي للمحترفين (16 نقطة) منذ موسم 2015/2016 عندما حصد نفس عدد النقاط.

في المقابل، عادل الاهلي أسوأ حصيلة له بعد 7 جولات في دوري المحترفين السعودي (5 نقاط) والتي سجلها في موسم 2010/2011، وأقل محصلة تهديفية بعد 7 مباريات منذ موسم 2008/2009 بـ 6 أهداف فقط حتى الآن.

كما شهدت مباريات اليوم في الجولة السابعة في الدوري السعودي مواجهتين قبل ديربي جدة، حيث ألتقى الشباب مع الفيحاء، وتمكن الليث الأبيض من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد، بينما وقع الفيصلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مع الباطن.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7

1- الاتحاد – 16 نقطة – لعب 7

2- ضمك – 14 نقطة – لعب 7

3- النصر – 12 نقطة – لعب 6

4- الهلال – 12 نقطة – لعب 6

5- الرائد – 11 نقطة – لعب 7

6- الفيحاء – 10 نقاط – لعب 6

7- الفتح – 9 نقاط – لعب 7

8- الشباب – 9 نقاط – لعب 7

9- الحزم – 9 نقاط – لعب 7

10- الفيصلي – 9 نقاط – لعب 7

11- الاتفاق – 7 نقاط – لعب 7

12- الباطن – 6 نقاط – لعب 7

13- الاهلي – 5 نقاط – لعب 7

14- الطائي – 4 نقاط – لعب 5

15- أبها – 4 نقاط – لعب 7

16- التعاون – 3 نقاط – لعب 6