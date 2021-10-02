الامارات | ريبروف: لاعبو العين يستوعبون فلسفتي لتحقيق الأهداف المرسومة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: لاعبو العين يستوعبون فلسفتي لتحقيق الأهداف المرسومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إنه ليس الشخص المعني بالإجابة عن سؤال حول ما إذا كان «الزعيم» في حاجة للاستفادة مما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بعد غدٍ لإبرام صفقات نوعية، مؤكداً أن تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على تطوير أداء الفريق بمجموعة اللاعبين الذين في تشكيلة الفريق، والتي أسهمت حتى الآن في اعتلاء الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وقال ريبروف لـ«الإمارات اليوم»: «لست الشخص المعني بالإجابة عن أسئلة حول حاجة الفريق للتعاقدات في الفترة الحالية، بالنسبة لي أحاول جاهداً العمل بما أمتلك من لاعبين في تشكيلة الفريق لتطوير الأداء، والمضي قدماً في حصد النتائج الإيجابية. اللاعبون الذين هم في تشكيلتي حالياً أصبحوا يستوعبون فلسفتي التدريبية، ونحن نعمل معاً في سبيل تحقيق تطلعات النادي المرسومة».

ويعاني فريق العين في تأمين تقدمه بالنتيجة، إذ في آخر مباراتين سقط في فخ التعادل أمام خورفكان 3-3، بعد أن كان متقدماً 3-صفر، وتعادل أمام الوحدة 1-1، بعد أن كان في طريقه إلى الفوز، ليعجز المدرب عن فرض أسلوبه الذي كان يعتمده مع الفريق السابق الأهلي السعودي، المعتمد على حسم المباريات في شوطها الأول، وإغلاق المساحات في الحصة الثانية، بزيادة عدد لاعبي المحور.

وخلال المواجهات الست التي خاضها الفريق، ظل هو الطرف المبادر بتسجيل الأهداف في شباك المنافسين، لكن الأداء يتراجع بصورة واضحة في الشوط الثاني، وهو ما أدى لظهور ثغرة في خانة المحور، وحاجة الفريق لترميم هذه الخانة، خصوصاً بعد رحيل صاحب الخبرة، محمد عبدالرحمن (عجب)، ومعاناة أحمد برمان مع الإصابة.

وأكد مدرب فريق العين أن أداء الفريق يتحسن بصورة جماعية واضحة ونوعية على مستوى اللاعبين، وقال: «بالنسبة لي من المهم أن يفهم اللاعبون فلسفتي، وما يهمني أيضاً هو تحليل أداء الفريق، ومحاولة التطوير من مباراة إلى أخرى».

وكان فريق العين أبرم عدداً كبيراً من الصفقات خلال الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع الثلاثي الأجنبي، التونسي ياسين مرياح، والمغربي سفيان رحيمي، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، بينما على صعيد اللاعبين المواطنين تعاقد مع المدافع سعيد أحمد.

ويعود لاعبو فريق العين إلى التدريبات، اليوم، على استاد خليفة بن زايد، ضمن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، المقررة منتصف الشهر الجاري، وكان المدرب منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة الذي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

مدرب العين: «لست معنياً بالإجابة عن أسئلة حول حاجة العين للتعاقدات».

• العين تعادل في آخر مباراتين أمام خورفكان 3-3 بعد أن كان متقدماً 3-صفر، وأمام الوحدة 1-1.

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