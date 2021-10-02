الامارات | مجلس إدارة «دبي البحري» يبحث انطلاقة الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «دبي البحري» يبحث انطلاقة الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال اجتماعه الذي انعقد الأربعاء الماضي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم الجديد. وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وأكد في بيان صحافي أنه «يشكل حدثاً مهماً ونقلة نوعية في تاريخ دولتنا التي تعيش عام الخمسين والاحتفال باليوبيل الذهبي للتأسيس على أيدي القادة المؤسسين».

حضر الاجتماع الشهري سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء: إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

واستعرض المجلس الجهود القائمة في النادي من قبل اللجنة الرياضية لبدء فعاليات الموسم، والبرنامج الزمني الخاص بالفعاليات والسباقات البحرية الذي سينطلق الجمعة المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى) ويتضمن 25 حدثاً متنوعاً تستمر حتى شهر مايو المقبل موعد أغلى بطولات الموسم سباق القفال 31. واطلع كذلك على فئات السفن الشراعية 60 قدماً، وكذلك الفعاليات المجتمعية، كما أشاد بالنتائج الفنية لفريق الفيكتوري في بطولة العالم للدراجات المائية (أكوبايك)، بجانب بحث العديد من الملفات الأخرى.

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