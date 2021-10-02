الامارات | المنتخب يدشّن تحضيراته لمباراة إيران بـ «تدريب صباحي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدشّن تحضيراته لمباراة إيران بـ «تدريب صباحي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته لمباراتي إيران والعراق يومي السابع والـ12 من الشهر الجاري على استاد زعبيل في نادي الوصل في دبي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ أدى الأبيض، أول من أمس، تدريباً صباحياً على الملعب الفرعي بنادي الوصل، وشهدت القائمة النهائية عودة لاعب العين كايو كانيدو إلى صفوف المنتخب مجدداً، بعدما تم استبعاده من القائمة الموسعة التي كانت قد ضمت 31 لاعباً.

وكان المدير الفني للمنتخب، الهولندي فان مارفيك، اختار قائمة نهائية للمباراتين ضمت 28 لاعباً ،هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، سالم سلطان، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، الحسن صالح، يوسف جابر، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، محمد عباس، عبدالله حمد، ماجد راشد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، محمد جمعة عيد، طحنون الزعابي، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

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