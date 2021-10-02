الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهرب

مسؤولون في النادي العريق بدوري أدنوك للمحترفين غادروا المدرجات قبل نهاية مباراتهم في الجولة السادسة، عندما كان فريقهم متأخراً في اللقاء، خوفاً من تعرضهم لمشادات جماهيرية معهم بسبب سوء النتائج، لكنهم فوجئوا لاحقاً بتحقيق فريقهم التعادل.

شكوى

اشتكى أكثر من لاعب في نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، بينهم أجانب، من الطريقة الفظة التي يتعامل بها كابتن الفريق معهم أثناء المباريات، والتحدث بصوت مرتفع، يصل إلى حد التوبيخ في بعض الأحيان عند حدوث أي خطأ يصدر منهم، أو عدم تمرير الكرة له.

صفقة

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات أتم تعاقده مع لاعب من نادي الشارقة، ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، وسيتم الإعلان عن الصفقة قبل غلق باب الانتقالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news