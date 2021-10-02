شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدحيل: رحيل فرجاني ساسي غير صحيح.. ولا نفكر فى شراء علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للدحيل القطري، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق القطري ولاعبين آخرين مستواهم جيد وهم 6 لاعبين في وسط الملعب، منهم 5 دوليين وجميعهم على مستوى عال، وجميعهم في مهمة وبالنسبة لي ساسي مبسوط من أدائه، واختياري أن يكون اللاعب مستعد للمشاركة في المباريات.

وترددت أنباء عن انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك كإعارة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه القطري، وهو ما نفاه المدرب البرتغالي جملة وتفصيلا.

وعن الأنباء التي انتشرت عن وجود نية لإعارة فرجاني ساسي قال مدرب الدحيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لن يتم إعارة ساسي والقائمة مغلقة وسنكمل الموسم بالقائمة الحالية ولا يوجد لاعب سيخرج أو تدخل القائمة".

وعن التفاوض مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي أكد أن قائمة الدحيل مكتملة وعدم الاستقرار الذي يحدث في الأندية بسبب تداول أخبار غير صحيحة، والبعض ينشر بعض الأخبار لتكون شيقة ولكنها ليس لها واقع بما يحدث في الأندية.

وأوضح: "هناك 22 لاعبا في قائمة الدحيل ومن المستحيل خروج لاعب منهم وهم على جودة عالية، وأناشد اللاعبين الموجودين في القائمة في الحفاظ على مراكزهم، كاشفا أن النادي تم إغلاقه لمدة 7 أيام بسبب ظهور حالات كورونا وسنعود للتدريبات بدءا من الثلاثاء المقبل، والجهاز الفني ليس له دخل بهذه القرارات لأنها قرارات ترتبط بالصحة".

وعن وجود مفاوضات بين برشلونة وتشافي مدرب السد القطري شدد على أنه مدرب على مستوى عال وقادر على قراءة المباريات ولديه سرعة بديهة قوية منذ كان لاعبا، وانتقل إلى مهمته كمدرب وقادر على قيادة برشلونة الذي يملك مدرب وهو كومان ولا يستطيع التعليق على القرار.

وعن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أضاف أنه مدرب يجيد التنافس ودائما على قدر المسئولية وحصل على بطولة العالم مع منتخب الناشئين في البرتغال ولديه نتائج قوية مع كل المنتخبات والفرق ودائما يختار أفضل اللاعبين ويعشق التنافس واللاعبين الذين لديهم نفس الروح.