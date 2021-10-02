الزمالك يغلق باب الترشح فى انتخابات مجلس إدارة النادى الجمعة

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الزمالك، عن غلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة، يوم الجمعة المقبل، بعد قرار فتح باب الترشح للانتخابات غدا، السبت، حيث وجهت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر له يوم 19 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الجمعية العمومية العادية المقبلة لنادى الزمالك، مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

وكشف حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه سيتم بدء التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية، يوم 19 نوفمبر القادم، ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات المرشحين لمدة 7 أيام متتالية اعتبارا من غد السبت ولمدة 8 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.