7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها الكشف عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

موسيمانى فى ذكرى تعيينه مدرباً للأهلى: ممتنون للأبد على هذه الفرصة أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن امتنانه إلى القلعة الحمراء، على اتاحة الفرصة له لتولى المسؤولية الفنية للفريق، وذلك بعد مرور عام كامل على إدارة فريق الأهلى فنياً وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: لأسرتنا في الأهلى، نحن ممتنون إلى الأبد على إتاحة هذه الفرصة لنا "شكراً". كارتيرون عن توسكر الكينى: لن نتهاون أمام أى منافس.. وهدفنا التأهل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

محمد صلاح قائد منتخب مصر أمام ليبيا رغم انضمام أحمد فتحى

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 رغم استدعاء أحمد فتحى لاعب بيراميدز إلى قائمة المنتخب الوطنى لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 .

أنهى مسئولو بيراميدز، الاتفاق مع نظرائهم فى الوداد المغربى، حول انتقال وليد الكرتى صانع ألعاب الوداد المغربى إلى صفوف بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب حصول بيراميدز على موافقة الكرتى على الانضمام إلى صفوفه، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء مسألة توقيع العقود بين الطرفين من أجل الإعلان عن الصفقة.

رسمياً .. الأهلى يعلن بيع ناصر ماهر لفيوتشر أف سى