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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 1 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تلقى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى عرضًا مغرياً من الوحدة الإماراتى للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 ملايين دولار.

الوحدة الإماراتى يقدم عرضًا مغريًا لموسيمانى للرحيل عن الأهلى

تلقى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى عرضًا مغرياً من الوحدة الاماراتى للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، حيث يحصل بيتسو على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد، وحرص مسئولو الوحدة الاماراتى على التحدث مع مويرا زوجة موسيمانى ووكيله أعماله لإستطلاع رأيها بشأن تولى المدرب الجنوب افريقى المسئولية الفنية للوحدة الاماراتى لاسيما بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك بعد تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة ثنائى دجلة

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع أحمد شريف وكريم الدبيس ثنائي وادي دجلة الشاب بعد المفاوضات التي تمت بين مسئولي الناديين خلال الفترة الماضية، لتدعيم فريق الشباب بالقلعة الحمراء.

يحدد الجهاز الفني للأهلي موقف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق الأحمر من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي بدءا من الأحد المقبل على ملعب مختار التتش أو منحهما راحة إضافية، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائي لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، بالذكري الأولي للتعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذى يوافق اليوم، حيث أعلن المارد الاحمر تعاقده مع المدرب فى مثل هذا اليوم عام 2020، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب افريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

يتطلع فريق الكرة بالنادي الأهلي لتحقيق بداية قوية في بطولة أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر عامين و10 مرات وهو الرقم القياسي، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمى بيع ناصر ماهر، صانع العاب الفريق إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكشف الموقع الرسمى للقلعة الحمراء قيام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.‎

أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن امتنانه إلى القلعة الحمراء، على اتاحة الفرصة له لتولى المسؤولية الفنية للفريق، وذلك بعد مرور عام كامل على إدارة فريق الأهلى فنياً وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: لأسرتنا في الأهلى، نحن ممتنون إلى الأبد على إتاحة هذه الفرصة لنا "شكراً".

ينتظر عمار حمدى لاعب النادى الاهلى تنفيذ الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق وعده له بالمشاركة فى المباريات المقبلة بعد الجلسة التى عقدها مع اللاعب على هامش إحدى التدريبات وشهدت استفساراً من عمار حمدى عن سبب عدم مشاركته فى مباراتى طلائع الجيش بالسوبر وإنبى بكأس مصر رغم ظهوره بشكل مميز فى المباريات الودية التى خاضها المارد الاحمر استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر أمام فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى بطولة أفريقيا.