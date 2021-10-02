شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الترشح فى انتخابات نادى الزمالك المقبلة خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام انتخابات نادى الزمالك المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية، والتى سيتم إجراؤها فى 19 من شهر نوفمبر المقبل، ونستعرض فى التقرير التالى شروط الترشح وفقا لتلك اللائحة التي سيتم على أساسها انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة النادى لمدة 4 سنوات مقبلة.
ستكون مدة مجلس إدارة الزمالك الجديد أربع سنوات من تاريخ الانتخاب، يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من:رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء مـن الشباب والشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما يوم فتح باب الترشـح وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.وتأتى شروط الترشح بانتخابات الزمالك كالتالى:
يتقدم المرشح، أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسـم المـدير التنفيـذ للنادى مرافقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي مع سداد رسوم الترشح التي لا ترد، يجب أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقة المدنية كاملـة وذلـك إلا إذا كان ضمن أعضاء الزمالك مصريون وأجانب، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منهـا، أو غيـر مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصرى الجنسية، أن يكون حسن السيرة محمود السمعة
ومن شروط الترشح أيضا أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي، ومضت على عضويته سـنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلـق بـاب الترشح، أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، ألا يكون قد سبق فصله، أو أسقطت عضويته، مـن عـضوية إحـدى الهيئات، أو المنظمات الرياضية، أو الشبابية المصرية، أو الإقليميـة، أو القارية، أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية مـالم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل، أو الإسقاط، ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجـة بقـانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون، ألا يكون العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإداريـة المختصة.