شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الترشح فى انتخابات نادى الزمالك المقبلة خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام انتخابات نادى الزمالك المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية، والتى سيتم إجراؤها فى 19 من شهر نوفمبر المقبل، ونستعرض فى التقرير التالى شروط الترشح وفقا لتلك اللائحة التي سيتم على أساسها انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة النادى لمدة 4 سنوات مقبلة.

ستكون مدة مجلس إدارة الزمالك الجديد أربع سنوات من تاريخ الانتخاب، يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من:رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء مـن الشباب والشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما يوم فتح باب الترشـح وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.