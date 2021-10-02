شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد فتحى مع بيراميدز بعد عودته للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش الجميع بضم أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لقائمة الفراعنة بعد فترة من الغياب، الأمر الذى يدفعنا لمعرفة حصيلة الأرقام التى قدمها الجوكر مع الفريق السماوى بالموسم المنقضى لتجعله فردا في كتيبة كيروش.

وإجمالا شارك أحمد فتحى مع بيراميدز في الموسم الماضى بـ38 مباراة منها 26 بمسابقة الدورى و12 لقاء بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بواقع 2656 دقيقة لعب صنع الجوكر فيها هدفين بواقع واحد في الكونفدرالية والآخر بالدورى بينما لم يسجل أي أهداف.

وفى وقت سابق علق أحمد فتحي على الاستبعاد من منتخب مصر، في الجهاز السابق بقيادة حسام البدرى قائلا: "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، لا أعلم الأسباب الحقيقية، لكن حسام البدري قال إنها لأسباب فنية"..

وأضاف: "لا أعرف أي أسباب آخرى، نحترم وجهة النظر الفنية ونتمنى التوفيق لكل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين في المباريات القادمة وكان هناك جلسة تصوير لقميص المنتخب الجديد ولم يتم استدعائي، وقتها شعرت بأنني لن أكون موجودًا مع منتخب مصر".

وأكمل: "رفضت التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، في وقت سابق، وكنت موجود في المعسكر الماضي، ولو انضممت مرة آخرى بالتأكيد سأرفض التنازل عنها ولا أعلم الغيب والمستقبل بيد الله، أتدرب بشكل جيد ولدي أهداف أسعى لتحقيقها، ولا أضع عامل السن في الاعتبار، هناك أمثلة كثيرة وعلى رأسها أحمد حسن قائد منتخب مصر الذي لعب في 2010 وهو 36 عاما وحصل على لقب أمم إفريقيا وأحسن لاعب في البطولة".

وأتم: "هناك عصام الحضري ووائل جمعة لعبوا للمنتخبات حتى سن كبير، وبالنسبة لي سأجتهد من أجل الانضمام لمنتخب مصر، أطمح في التواجد مع منتخب مصر مجددًا، وطموحاتي كبيرة مع بيراميدز".

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي،الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف،الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش،الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.