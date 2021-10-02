شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: مينفعش تكافئ مصطفى محمد وتلاعبه أساسى مع المنتخب بعد أزمته مع البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم الأهلى السابق، إنه لا يمانع انضمام مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراى التركى إلى المنتخب الوطنى، ولكنه يرفض الدفع باللاعب أساسيا خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدرى.

وأضاف متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "مينفعش مكافأة مصطفى محمد بالبدء أساسيًا بعد أزمته مع البدري، خصوصا أن ما حدث من تجاووز منه كان أمام الشعب المصرى بأكمله".

وتابع نجم الأهلى السابق: "الفترة الأخيرة لمصطفى محمد تركيزه في المشاكل أكتر من الملعب، وأثر ذلك على مستواه سواء مع جالاتا سراى التركى أو المنتخب الوطنى، على الرغم من أننا نصحناه كتير عندما كان في الزمالك وخرج للاحتراف بالاستمرارعلى المستوى الجيد".

واستبعد البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة من قائمة المنتخب استعدادا للقائى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022، وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى:

- علي جبر

- أحمد توفيق

- كريم حافظ

- سام مرسي

- محمد مجدي أفشة

- مهند لاشين

- مصطفى فتحي

- أحمد سمير

- محمد شريف

- أحمد ياسر ريان.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.