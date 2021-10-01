الدحيل القطري يقرر الاستغناء عن فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر نادي الدحيل القطري الاستغناء عن لاعب خط وسطه، التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم الجمعة، إن الدحيل القطري ينوي الاستغناء عن اللاعب أو إعارته خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب سوء المستوي تراجع مستواه البدني.

وكان ساسي قد انتقل إلى صفوف الدحيل القطري مطلع الموسم الجاري، بعد رفضه التجديد لنادي الزمالك ومبالغته الشديدة في طلباته المادية.

وخلال تلك الفترة، تلقى ساسي عدداً من العروض المغربية، أبرزها نادي الدحيل القطري، للتعاقد معه، ليقرر اللاعب التونسي الرحيل عن الزمالك.