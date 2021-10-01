بعد الإعلان عن القائمة.. من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام ليبيا محمد صلاح أم أحمد فتحي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة كارلوش كيروش، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتيّ ليبيا، ضمن التفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وشهدت القائمة عودة ظهير أيمن فريق بيراميدز، النجم أحمد فتحي، بعد فترة من الغياب بسبب أزمة شارة قيادة المنتخب.

وسبق ونشبت أزمة بين المدير الفني السابق للمنتخب، حسام البدري، وأحمد فتحي، بسبب عدم منحه شارة قيادة منتخب مصر باعتبار لاعب بيراميدز الأحق بها، لأنه أقدم لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، رغم استدعاء أحمد فتحي.

كما نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر مقرب من فتحي قوله إن لاعب الأهلي السابق سوف ينتظم في معسكر المنتخب الوطني غدا بصورة طبيعية.

وأضاف المصدر أن أحمد فتحي لن يتحدث عن أمر شارة القيادة ومنحها لزميله محمد صلاح، مشيراً إلى أن نجم بيراميدز الحالي يعي تمامًا المرحلة الدقيقة والصعبة للمنتخب وضرورة توفير الهدوء والاستقرار لتحقيق الفوز في مواجهتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية لصدارة المجموعة.

وأوضح المصدر أن فتحي صاحب تاريخ طويل مع المنتخبات الوطنية ولن يكون يوما سببا في أزمة ويسعى لمساعدة بلاده نحو تحقيق حلم التأهل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم.

يشار إلى أن قائمة المنتخب الوطني ضمت 24 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يومي 8، و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.