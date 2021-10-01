شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارات كيروش لقائمة منتخب مصر.. 6 أهلى و5 زمالك و4 بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة المنتخب الوطني التى أعلن عنها الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش 6 لاعبين من الأهلى و5 من الزمالك و4 من بيراميدز، وذلك استعدادا للانضمام إلى معسكر الفريق الذى ينطلق غدًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة كاملة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر تشهد تواجد 6 لاعبين أهلى و 5 زمالك و 4 بيراميدز

وشهدت قائمه منتخب مصر تواجد 6 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوي، أكرم توفيق،ياسر إبراهيم،أيمن أشرف، وعمرو السولية،حمدى فتحى

وشهدت قائمه منتخب مصر تواجد 5 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبو جبل،محمود حمدى الونش،أحمد أبو الفتوح،طارق حامد،أحمد سيد زيزو.

وشهدت قائمه منتخب مصر تواجد 4 لاعبين من بيراميدز وهم عبد الله السعيد،إبراهيم عادل،رمضان صبحى،أحمد فتحى.