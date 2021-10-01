شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يعود غدًا إلى القاهرة لتحديد موقفه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، إلى القاهرة، غدًا السبت، من أجل تحديد موقفه الأخير مع الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، وتعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب.

ويصل الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة غدًا السبت، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.