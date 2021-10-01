شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر كيروش للرد على استبعاد شريف وأفشة إلى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي ، وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.

كما يرد كيروش خلال المؤتمر الصحفي علي قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قايمة منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي ليبيا ، كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح من عدمه.

وكان مقررا أن يعقد المؤتمر الصحفي غدا السبت للحديث عن استعدادات مباراتي ليبيا والأسباب التي دفعت الجهاز الفني لاستبعاد بعض اللاعبين من القائمة، ليتم تأجيله إلى الاثنين المقبل.