شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر كيروش للرد على استبعاد شريف وأفشة إلى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي ، وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.
كما يرد كيروش خلال المؤتمر الصحفي علي قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قايمة منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي ليبيا ، كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح من عدمه.
وكان مقررا أن يعقد المؤتمر الصحفي غدا السبت للحديث عن استعدادات مباراتي ليبيا والأسباب التي دفعت الجهاز الفني لاستبعاد بعض اللاعبين من القائمة، ليتم تأجيله إلى الاثنين المقبل.
واستبعد البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي،وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :
-علي جبر
-أحمد توفيق
-كريم حافظ
-سام مرسي
-محمد مجدي أفشة
-مهند لاشين
-مصطفى فتحي
-أحمد سمير
-محمد شريف
-أحمد ياسر ريان.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.