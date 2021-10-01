اخبار الرياضه

سيف عيسى يشكر مجلس إدارة الصيد لتكريمه بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يشكر مجلس إدارة الصيد لتكريمه بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيف عيسى نجم التايكوندو في نادي الصيد، الشكر لمجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، على حفل التكريم بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وأكد سيف عيسى أن مجلس الإدارة وأسرته ومدربيه هم كلمة السر في الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو.

 

ووعد نجم التايكوندو بمواصلة الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قائلا: "انتظروا ميدالية مختلفة في أولمبياد باريس".

 

ونظم، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادى الصيد، حفلا كبيرا لتكريم أبطال النادى الأوليمبيين هداية ملاك وسيف عيسى، فى مقر النادى بالدقى، وذلك بعد حصولهم على  الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو فى منافسات أولمبياد طوكيو ورفع اسم مصر عاليًا فى المحفل الرياضى العالمى ، كما يشهد الحفل تكريم جميع لاعبى النادى الذين شاركوا فى أولمبياد طوكيو.

 

‎ونجحت هداية ملاك بطلة نادى الصيد، فى الحصول على الميدالية البرونزية، فى منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثانى ميدالية أوليمبية فى تاريخيها بعد الميدالية التى حققتها فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر فى حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي.

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك.

 

01f05a37-9c89-4092-b305-3a2e9ee0102e

 

 

1c70dc5e-22b8-442e-8537-aad0759d9e4f

 

 

02c1f5b9-d296-41f3-bd26-5ffdba1b675f

 

 

 

6b685f07-ab30-4f19-b910-c48a4b570542

 

 

 

74e3fef9-e9ff-4256-98aa-e499f29d404b

 

 

 

51455024-8f5b-4c34-ac39-0201dc3803fa

 

 

 

a32f8701-91c8-4979-acb2-abb9541cfa20

 

 

 

d8a782b8-9236-4eac-a1b2-4613eb3ff9c6

 

 

e1a4f772-2353-413d-beb8-2adc8b0cffbc

 

 

 

e4cebacf-ecb2-437c-9153-8a399c7a7b47

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا