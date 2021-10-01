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شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يشكر مجلس إدارة الصيد لتكريمه بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه سيف عيسى نجم التايكوندو في نادي الصيد، الشكر لمجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، على حفل التكريم بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد سيف عيسى أن مجلس الإدارة وأسرته ومدربيه هم كلمة السر في الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو.
ووعد نجم التايكوندو بمواصلة الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قائلا: "انتظروا ميدالية مختلفة في أولمبياد باريس".
ونظم، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادى الصيد، حفلا كبيرا لتكريم أبطال النادى الأوليمبيين هداية ملاك وسيف عيسى، فى مقر النادى بالدقى، وذلك بعد حصولهم على الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو فى منافسات أولمبياد طوكيو ورفع اسم مصر عاليًا فى المحفل الرياضى العالمى ، كما يشهد الحفل تكريم جميع لاعبى النادى الذين شاركوا فى أولمبياد طوكيو.
ونجحت هداية ملاك بطلة نادى الصيد، فى الحصول على الميدالية البرونزية، فى منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثانى ميدالية أوليمبية فى تاريخيها بعد الميدالية التى حققتها فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر فى حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي.
كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك.