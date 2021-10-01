شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يشكر مجلس إدارة الصيد لتكريمه بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيف عيسى نجم التايكوندو في نادي الصيد، الشكر لمجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، على حفل التكريم بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد سيف عيسى أن مجلس الإدارة وأسرته ومدربيه هم كلمة السر في الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو.

ووعد نجم التايكوندو بمواصلة الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قائلا: "انتظروا ميدالية مختلفة في أولمبياد باريس".