شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على إعارة كريم مصطفى إلى إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسؤولو المقاولون العرب على انتقال كريم مصطفى صانع ألعب الفريق إلى إنبى لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعدما نجح مسؤولو قلعة الجبل الأخضر في ضم 7 صفقات صيفية.

وانطلق اليوم الجمعة، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والذى تستضيفه مدينة الإسكندرية، حيث من المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين وتتخلله عدة مباريات ودية، في إطار استعدادات المقاولون للموسم الجديد.

وأبدى محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، موافقته على إقامة الدورى المصرى للموسم المقبل من دور واحد، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضيق الوقت فإنه يدعم التصور الثالث لرابطة الأندية لبطولة الدورى، وهذا سيفيد الأندية ويمنع حالة الإرهاق التى تصيب لاعبي الفرق بسبب تلاحم المواسم.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.