شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 1/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 10/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر، وكارتيرون يغادر القاهرة بعد منح اللاعبين "راحة" عقب ودية بيراميدز.

الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر

أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستسافر عبر ثلاثة وفود إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.

كارتيرون عن توسكر الكينى: لن نتهاون أمام أى منافس.. وهدفنا التأهل

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

غادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القاهرة، من أجل قضاء إجازته بعد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 5 أيام، عقب خوض مباراة بيراميدز الودية، التى جمعت الفريقان، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.