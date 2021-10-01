- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 1/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 10/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر، وكارتيرون يغادر القاهرة بعد منح اللاعبين "راحة" عقب ودية بيراميدز.
الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر
أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستسافر عبر ثلاثة وفود إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.
كارتيرون عن توسكر الكينى: لن نتهاون أمام أى منافس.. وهدفنا التأهل
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
غادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القاهرة، من أجل قضاء إجازته بعد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 5 أيام، عقب خوض مباراة بيراميدز الودية، التى جمعت الفريقان، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.
تحدد إدارة نادى الزمالك، فى الساعات الجارية، قوائم أعضاء الجمعية العمومية "الناخبين" الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات المقبلة الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون النادى لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد إعلان إدارة النادى أن أمس الخميس، كان بمثابة المهلة الأخيرة أمام الأعضاء لتسديد اشتراكات العام الجديد حيث لن يحق التصويت فى الانتخابات لمن لم يسدد اشتراكه قبل أمس الخميس -وفقا لبيان النادى الرسمي-، حيث أعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة، بأن أى عضو تبقى عليه مستحقات مالية قبل نهاية أمس الخميس، لن يكون له حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وفقًا للائحة الاسترشادية التى من المقرر، أن تجرى عليها الانتخابات.
تشهد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر المقبل، مناقشة 8 بنود ومنهم بينهم بند انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة قلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات مقبلة.
يتكون مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، من 12 عضوا، حيث سيتم فتح باب الترشح بداية من غد، السبت، لمدة 7 أيام متتالية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب المحدد له يوم 19 نوفمبر المقبل.