حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها استقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 رغم استدعاء أحمد فتحى لاعب بيراميدز إلى قائمة المنتخب الوطنى لمباراتي ليبيا

الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر

أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستسافر عبر ثلاثة وفود إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عقد مؤتمر صحفي مساء غد السبت للرد علي قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قايمة منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي ليبيا ، كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح من عدمه.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 رغم استدعاء أحمد فتحى لاعب بيراميدز إلى قائمة المنتخب الوطنى لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 .

أكد مصدر مقرب من محمد شريف مهاجم الأهلى، إن اللاعب تفاجأ بقرار استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تشهد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر المقبل، مناقشة 8 بنود ومنهم بينهم بند انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة قلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات مقبلة.

بيراميدز ينهى اتفاقه مع الوداد على ضم الكرتى والإعلان بعد توقيع العقود أنهى مسئولو بيراميدز، الاتفاق مع نظرائهم فى الوداد المغربى، حول انتقال وليد الكرتى صانع ألعاب الوداد المغربى إلى صفوف بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب حصول بيراميدز على موافقة الكرتى على الانضمام إلى صفوفه، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء مسألة توقيع العقود بين الطرفين من أجل الإعلان عن الصفقة.

رسمياً .. الأهلى يعلن بيع ناصر ماهر لفيوتشر أف سى

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمى بيع ناصر ماهر، صانع العاب الفريق إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكشف الموقع الرسمى للقلعة الحمراء قيام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.‎

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لموعد مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق عزام التنزاني.