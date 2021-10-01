شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة ثنائى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع أحمد شريف وكريم الدبيس ثنائي وادي دجلة الشاب بعد المفاوضات التي تمت بين مسئولي الناديين خلال الفترة الماضية، لتدعيم فريق الشباب بالقلعة الحمراء.

وتألق الدبيس وشريف مع الفريق الأول لوادي دجلة في الموسم الماضي، وهو ما لفت أنظار مسئولي الأهلي الذين يهتمون بضم الثنائي لتدعيم فريق الشباب بالنادي وتصعيدهما إلى الفريق الأول بناءا على وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في حالة الحاجة إلى جهودهما.

واتفق الأهلي مع وادي دجلة على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة وعلى حصول النادي الدجلاوي على نسبة من عائد بيع الثنائي في المستقبل، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويلعب الدبيس في مركز الظهير الأيسر بينما يلعب أحمد شريف في مركز المهاجم الصريح والجناح، ومن المقرر أن يتم قيدهما في فريق 2003 بالأهلي حال إتمام التعاقد معهما بشكل رسمي.

ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة الخاصة بالصفقة قبل إتمام إجراءات ضم الثنائي للأهلي في الصيف الحالي، لاسيما بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بسبب مبالغة وادي دجلة المالية للموافقة على بيع الثنائي الشاب للأهلي.