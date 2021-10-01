شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف دعم 50 ألف جنيه لأندية القسم الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بصرف دعم 50 ألف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث استعدادا لانطلاق الدوريات الخاصة بهم علي مدار اليومين الماضيين .

واستلم عدد من الأندية الشيكات الخاصة بهم على مدار اليومين الماضيين والبالغ خمسون ألف جنيه كدعم من اتحاد الكرة.

وتراجع مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن القرارالأخير بصعود 6 فرقا فقط من القسم الثالث إلى القسم الثاني واستمرار تأهل 12 فريقا.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال خطابات باعتراضهم على عدد الاندية الصاعدة من القسم الثالث والعمل على تعديل العدد قبل أن يتم الموافقة على القرار.

وتلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".